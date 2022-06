Waarderingen lijken redelijker, maar bodem misschien nog niet bereikt

Na een sterk resultatenseizoen en een reeks correcties op de aandelenmarkten zien de koers-winstverhoudingen op de MSCI World Index er redelijker uit, zo blijkt uit de Grafiek van de Week van Fidelity International.

Maar met het verzwakkende consumentenvertrouwen en de trage groei in het achterhoofd hebben we waarschijnlijk de bodem van de markt nog niet bereikt, verwacht Toby Gibb, Head of Investment Directing, Equities.

De Grafiek van deze week kijkt naar de koers-historische winstwaarderingen van de MSCI World-index, die voor het eerst sinds het begin van de pandemie in 2020 onder de 20x zijn gezakt en nu op een niveau onder het gemiddelde van na 2000 liggen. In combinatie met de verwachting dat de knelpunten in de toeleveringsketen snel losser zouden kunnen worden, waarbij met name China zijn meest draconische lockdownmaatregelen versoepelt, zou dit kunnen wijzen op een optimistischer vooruitzicht voor aandelen.

Hoewel de winst tot nu toe in 2022 sterk was, met name in Europa, zou dit beeld in de tweede helft van het jaar nog kunnen omkeren als het consumentenvertrouwen afneemt. De index voor het consumentenvertrouwen voor de eurozone komt in mei uit op -21,1, niet ver van het dieptepunt ooit van -24,5 in april 2020. In zijn laatste earnings call merkte retailgigant Walmart op dat klanten steeds vaker kiezen voor goedkopere, private-label goederen als reactie op berichten over inflatie.

