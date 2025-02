Waarom Adyen een bovengemiddelde waardering heeft

Betaalbedrijf Adyen heeft in de tweede helft van 2024 een omzetgroei van 22% gerealiseerd, vergeleken met dezelfde periode in 2023. De totale omzet bedraagt €1,08 miljard, wat iets boven de voorspellingen van analisten ligt, die gemiddeld op €1,07 miljard hadden gerekend. In de tweede helft van 2023 was de omzet nog €887 miljoen.

Het bedrijfsresultaat voor de laatste zes maanden van 2024 kwam uit op €569,2 miljoen, wat een groei van 35% betekent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit overtreft ook de verwachtingen van analisten, die uitgingen van een resultaat van €541,4 miljoen. De EBITDA-marge bedraagt 53%, hoger dan de verwachte 50,4%. CFO Ethan Tandowsky had eerder aangekondigd dat de omzet tot en met 2026 jaarlijks met meer dan 20% zou groeien, en de resultaten bevestigen deze prognoses.

De markt reageerde positief op de cijfers; het aandeel van Adyen steeg met bijna 14% na de bekendmaking. CFO Tandowsky benadrukte in een persbericht de groeiende positie van Adyen als vertrouwde partner van wereldwijde bedrijven en de versterking van relaties met bestaande klanten als belangrijke factoren voor het succes. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Adyen een bovengemiddelde waardering heeft. Voor kwaliteit willen beleggers wel betalen, hoewel best vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de huidige waardering van bijna 60 keer de winst.

