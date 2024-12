Waarom Broadcom nog kopen?

Broadcom heeft op donderdag beter dan verwachte resultaten voor het vierde kwartaal gerapporteerd, met een meer dan verdrievoudiging van de jaaromzet uit kunstmatige intelligentie (AI). Na de aankondiging steeg de aandelenkoers met 14% in de nabeurshandel naar 206,10 dollar.

Voor het kwartaal eindigend op 3 november rapporteerde het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van $ 1,42, vergeleken met de verwachte $ 1,38. De omzet van $ 14,05 miljard kwam dicht bij de verwachtingen van $ 14,09 miljard. Voor het eerste kwartaal verwacht Broadcom een omzet van ongeveer $ 14,6 miljard, iets boven de gemiddelde analistenverwachting van $ 14,57 miljard. Ten opzichte van het voorgaande jaar steeg de kwartaalomzet met 51% van $ 9,3 miljard naar $ 14,05 miljard.

De netto-inkomsten voor het vierde kwartaal bedroegen $ 4,32 miljard, of 90 cent per aandeel, een stijging van 23% in vergelijking met $ 3,52 miljard of 83 cent per aandeel vorig jaar. De omzet in de semiconductor solutions group, die de AI-chips omvat, steeg met 12% tot $ 8,23 miljard. Broadcom profiteert van de groeiende vraag naar generatieve AI-infrastructuur, met een AI-omzet die in het afgelopen jaar met 220% steeg tot $ 12,2 miljard. CEO Hock Tan meldde dat het bedrijf momenteel AI-chips ontwikkelt voor drie grote klanten, met een marktpotentieel van $ 60 miljard tot $ 90 miljard tegen 2027. Daarnaast genereerde de infrastructuursoftwaredivisie $ 5,82 miljard aan omzet, bijna een verdrievoudiging ten opzichte van vorig jaar. Broadcom kondigde ook een verhoging van het kwartaaldividend met 11% aan voor fiscaal 2025.

Een prachtige chart, geweldige cijfers, geen overdreven hoge waardering, maar wij laten deze kans even liggen: we kunnen niet alleen maar AI-kopen.

