Waarom de AEX met 38% kan stijgen tot 760

Het is hoopgevend dat de Nasdaq aan kracht wint. In de premarket staat de index hoger dan de Dow Jones en S&P. Dat zal doorwerken in het sentiment van de AEX.

De AEX (552,01) wint technisch aan kracht. Op 540 is een sterke bodem ontstaan gedurende de correctie die in juni is ingezet. Het komt nagenoeg overeen met een correctie van een derde op de stijging in de periode maart/juni. Dit biedt potentie voor haussiers. Het klinkt ongeloofwaardig, maar de AEX kan stijgen tot boven de 760 op basis van het ontstane patroon, wat neerkomt op een stijging van circa 38%.

Een tweede coronagolf en de gevolgen daarvan zijn de grootste zorg voor experts van Natixis Investment Managers. Ongeveer de helft van de fondsmanagers verwacht een uitverkoop. De andere helft voorziet een aanhoudende aandelenrally tot en met december. Een tweede golf van COVID staat bovenaan de lijst van zorgen, gevolgd door handelsspanningen tussen de VS en China en de komende Amerikaanse verkiezingen. Meer dan driekwart (78%) van de respondenten voorspelt een overwinning van Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Unaniem (91%) zijn de strategen van mening dat ESG-beleggen een van de winnaars is van de pandemie.

Azië is hoger. Nikkei +0,7%. In Japan steeg de industriële productie met 8,7% in juli na een toename van 1,9% in juni. Shanghai +0,6%. In China steeg de huizenprijs met 4,8% in augustus op jaarbasis. Ook in juli was de prijsstijging 4,8%. Kospi +1,1%. Australië +0,5%. Goud +0,3% op 1.947,55. Brent 0,6% op 37,56 dollar. Duitse Bunds -0,06 op min 0,48%. US Bonds -0,02 op 0,67%. Euro/dollar 1,1884. Euro/yuan 8,0914. Euro/pond 0,9242.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

