Waarom de gasprijs eerst zal verdubbelen

Dure energie treft de Nederlandse industrie. Maar binnen enkele jaren komt heel veel gas naar Europa, tegen lagere prijzen, zegt Fatih Birol in een gesprek met De Telegraaf, de gezaghebbende baas van energieinstituut IEA. Duurzame energie van zon en wind breidt sneller uit ten koste van kolen, olie en gas. „We gaan naar een tijdperk van alleen elektriciteit.”

TradingEconomics: “De Europese aardgasfutures daalden deze week met meer dan 12% tot €44 per megawattuur, het laagste niveau sinds 19 december, omdat later deze maand mildere temperaturen worden verwacht, waardoor de beschikbaarheid van gas toeneemt. Er wordt voorspeld dat de temperaturen vanaf het weekend in de buurt van of iets boven normaal zullen liggen. Hoewel de opslagniveaus lager zijn dan vorig jaar, momenteel iets minder dan 70% vergeleken met 83% in 2024, blijft de aanbodsituatie stabiel. Ondertussen kondigde het Noorse Gassco onderhoud aan in zijn verwerkingsfabriek in Kollsnes, dat tot 11 januari zal duren. Eerder in januari stegen de Europese gasprijzen tot het hoogste punt in 14 maanden van meer dan 50 euro/MWh als gevolg van zorgen over de Russische gasstromen, die op nieuwjaarsdag stopten na het aflopen van een doorvoerovereenkomst, waardoor de vrees voor snelle terugtrekkingen uit de opslag toenam.”

Er zijn nu 2 scenario’s denkbaar:

Gas daalt tot beneneden de 36 euro op TTF-basis

Gas gaat een nieuwe aanval doen op de 52 euro van eind 2023.

Conclusie

Charttechnisch is de kans erg groot dat er een succesvolle aanval komt op de 52 euro. Daarna kan de TTF-prijs stijgen tot boven de 85 euro, zeg maar een verdubbeling vanaf het huidige niveau.

