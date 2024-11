Waarom kiezen meer beleggers voor periodiek beleggen met ETF’s?

Tijdens deze BeleggersFair-masterclass op 15 november leert u op eenvoudige wijze het hoe en waarom van langetermijnbeleggen met ETF’s.

Onder leiding van Erik Mauritz van Trade Republic komen de volgende onderwerpen aan bod:

Waarom langetermijnbeleggen kansrijker is dan kortetermijnbeleggen;

Wat het voordeel is van in een mandje van aandelen beleggen ten opzicht van het selecteren van individuele aandelen;

Wat het voordeel is van een ETF ten opzichte van beleggingsfondsen;

Waarom veel kennis van beleggen niet noodzakelijkerwijs tot een beter rendement leidt;

Waarom periodiek beleggen op lange termijn een effectieve strategie is;

Uitleg over periodiek beleggen bij Trade Republic.

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair en deze masterclass

Spreker

Erik Mauritz

Senior Advisor Nederland bij Trade Republic

Erik Mauritz begon eind jaren negentig bij de Amsterdamse beurs. Daarna werkte hij als aandelenhandelaar bij ABN Amro, waar hij de overstap maakte naar de afdeling derivaten en betrokken was bij de introductie van Turbo’s in Nederland. Na de overname van ABN Amro vervolgde hij zijn carrière bij RBS en BNP Paribas. Hierna was hij één jaar Hoofd Beleggersdesk bij IEX.

Sinds begin 2023 werkt hij voor broker Trade Republic, waar de focus ligt op langetermijnvermogen opbouwen met (periodiek) beleggen, een hoge rente en een betaalkaart waarmee je kan beleggen terwijl je betaalt.

