Waarom olieprijs flink boven de 80 dollar kan uitkomen

De stijging van de olieprijs is het meest zichtbare bewijs van de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Vanmorgen staat Brent 2,71% hoger op 70,46 dollar. Veel analisten voorspellen een prijs van 80 dollar. Dat niveau komt overeen met een correctie van een derde. Een doorbraak en een stijging richting 105 dollar is zeer waarschijnlijk op basis van de golftheorie van Elliott Wave.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

