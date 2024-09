Waarop sluit de AEX eind dit jaar?

Het vertrouwen van beleggers is in september opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo onder een groot aantal zelf beleggende klanten.

Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten steeg van 1,4 in augustus naar 2,9 begin september op een schaal van -15 tot 15. In juni was dat nog 3,6.

Het sentiment rond de AEX is ook positief geworden. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,2% in de komende maand. Dat was vorige maand nog 0,4%. De vooruitzichten voor de S&P 500 laten ook een positiever beeld zien: van 0,6% groeiverwachting in augustus naar 1,4% in september.

“Augustus was een achtbaan voor beleggers. Van een stevige correctie in het begin van de maand naar een mooie opleving daarna. Al met al eindigde de AEX vrijwel onveranderd, in vergelijking met het begin van de maand”, zegt beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo. “Het vertrouwen kwam in augustus bij beleggers dus weer terug en dat zie je ook terug in onze maandelijkse peiling. De beurzen staan sinds begin september echter weer wat onder druk. Mochten ze niet herstellen zoals in augustus het geval was, dan kan dat het sentiment mogelijk weer een knauw geven.”

Wat wordt de eindstand van de AEX op 31 december 2024?

Daar verschillen de meningen nogal over. Gemiddeld voorspelden de Saxo-beleggers een eindstand van 901, wat niet veel verschilt van de huidige stand van de index. Wel ziet 13% de AEX terugzakken tot onder de 800. Aan de andere kant ziet de grote meerderheid (65%) de AEX boven de 900 eindigen. De meest voorspelde eindstand lag tussen de 950 en de 999; 7% ziet de AEX zelfs boven de 1.000 eindigen dit jaar.

Geschreven door: Eddy Schekman

