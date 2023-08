Wachten op Amerikaanse cijfers arbeidsmarkt

Op de aandelenmarkten draait het vandaag om de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers.

Het aantal nieuwe banen zal waarschijnlijk met 200.000 zijn toegenomen, zo verwacht Trading Economics tegen +209.000 een maand eerder. Een groei per maand van 70.000 tot 100.000 is nodig om de groei van de beroepsbevolking bij te houden. “De arbeidsmarkt heeft bewezen veerkrachtig te zijn in het licht van hogere rentetarieven en inflatoire druk, ondanks tekenen van afkoeling. De werkgelegenheid in bepaalde sectoren, zoals vrije tijd en horeca, lokale overheid en onderwijs, is nog niet volledig hersteld tot het niveau van voor de pandemie.”

Amerikaanse futures staan wat hoger. Nikkei -1,8%. Shanghai +0,2%, Sensex +0,7% en Hong Kong +0,5%. Euro/dollar 1,0949. Brent +0,5% op 85,42 dollar. De orderontvangst van de Duitse industrie is +7% in juni tegen een raming van -2% en +6,2% in mei.

AEX geeft nog geen koopsignaal.

