Wachten op de Fed, maar AEX blijft potentie bieden

Het is wachten op het rentebesluit van de Fed. Markten liggen er afwachtend bij. Het kan alle kanten op met een potentie voor de AEX van 950.

De Bank of Japan (BoJ) hield tijdens haar vergadering van maart haar belangrijkste kortetermijnrente op ongeveer 0,5%, waarmee ze op het hoogste niveau sinds 2008 bleef en in lijn met de marktverwachtingen. Het unanieme besluit volgde op de derde renteverhoging van de centrale bank in januari en kwam vóór de aankondiging van de rente door de Amerikaanse Federal Reserve. Het bestuur nam een voorzichtig standpunt in en concentreerde zich op het beoordelen van de impact van toenemende wereldwijde economische risico’s op het fragiele herstel van Japan. De BoJ wees op aanhoudende onzekerheden in de binnenlandse economische vooruitzichten te midden van hogere Amerikaanse tarieven en tegenwind van overzeese omstandigheden. Hoewel de Japanse economie zich matig had hersteld, bleven er enkele zwakke punten bestaan. De particuliere consumptie bleef groeien, geholpen door loonsverhogingen, ook al hield de kostendruk aan. De export en de industriële productie bleven echter grotendeels vlak. De inflatie varieerde tussen 3,0% en 3,5% op jaarbasis, als gevolg van hogere serviceprijzen. De inflatieverwachtingen stegen gematigd, waarbij de onderliggende CPI naar verwachting geleidelijk zal stijgen. De Japanse export steeg in februari 2025 met 11,4% j-o-j, de snelste groei sinds mei 2024 en een versnelling ten opzichte van een stijging van 7,3% in januari, ondersteund door robuuste zendingen naar China, de VS en de ASEAN-landen. Ondertussen daalde de invoer met 0,7%, waardoor de verwachte stijging van 0,1% werd gemist en de eerste daling sinds november werd opgemerkt.

Nikkei wil graag omhoog, maar het beeld is onbestendig en weinig opwaartse kracht

