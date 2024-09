Wanneer gaat voor de AEX het dak van de beurs?

De keurige beursdag van Wall Street gisteren zal in Europa worden gevolgd door lichte winstnemingen. Dat mag ook wel na de mooie stijgingen met mooie weekwinsten.

Amerika iets lagere futures: Libby Cantrill, Head of Public Policy bij Pimco: Wie de volgende Amerikaanse president ook wordt, het begrotingstekort zal hoog blijven en het doorvoeren van nieuwe wetgeving moeilijk, verwacht. Ik verwacht de komende jaren een tekort van 6% tot 7% van het bbp per jaar, een niveau dat gevolgen zal hebben voor de lange zijde van de Amerikaanse rentecurve.” Helaas gaat ook Pimco mee in de melodramagtische analyses inzake de verkiezingen. “We moeten de peilingen in de gaten blijven houden, vooral in de swing-staten, om te zien welk effect het debat op de race heeft gehad. Zien of er verschuivingen zijn onder kiezers die over te halen zijn (5-10% van het electoraat) en of Harris terrein wint bij onafhankelijke kiezers en kiezers met een Latijns-Amerikaanse achtergrond, die cruciaal kunnen zijn voor haar kansen. In een race die zo dicht bij elkaar ligt, kan elke beweging van belang zijn.”

Shanghai +1,8%: Woensdag verlaagde de People’s Bank of China haar rente op de middellangetermijnfaciliteit met 30 basispunten tot 2%. Dat kwam een dag nadat PBOC-gouverneur Pan Gongsheng plannen had uiteengezet om de reservevereiste voor het einde van het jaar met 50 basispunten te verlagen en de belangrijkste leentarieven zoals de zevendaagse repo-rente, de kredietfaciliteit op middellange termijn en de prime rates voor leningen te verlagen. Alle sectoren gingen vooruit, met opmerkelijke prestaties van zwaargewicht bedrijven als East Money Information (4,5%), Kweichow Moutai (2,4%), Shijiazhuang Chan (4,6%), Contemporary Amperex (3,4%) en Ping An Insurance (2,4%).

DAX future -0,5%: De Ifo-indicator voor het ondernemingsklimaat voor Duitsland daalde van 86,6 in augustus naar 85,4 in september 2024. Het was de laagste stand sinds januari en miste de verwachtingen van 86. De subindex voor de huidige omstandigheden daalde van 86,5 naar 84,4, terwijl de verwachtingen van het bedrijfsleven daalden van 86,8 naar 86,3.

Als de AEX (907,2) boven de 922 komt, gaat het dak van de beurs

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

