Wanneer is KPN interessant

KPN komt volgende week met het kwartaalbericht. Spannend?

De meeste belegger zullen niet wakker liggen van de kwartaalcijfers van KPN. Technisch is nauwelijks ruimte voor een mooie beweging. Het is een kwestie van centen.

Daarmee is niet gezegd dat het aandeel op 3,24 euro niet aantrekkelijk is voor de lange termijn. De onderneming zit nog in de overgangsfase naar het gebruik van een volledig digitaal netwerk. Daarna kan de onderneming worden opgeschoond. Daarbij zal m.i. elke telecomgebruiker zijn aangesloten op het netwerk. De een doet dat via WiFi op de zaak of thuis, de ander kiest voor een (inter)nationale dekking. Het verschil zit hem dus in de reikwijdte. De grootste worsteling is niet de techniek maar het gebruik van het netwerk doordat alles steeds groter en zwaarder wordt als films in 4K, videobellen, beveiliging (encryptie vreet data, tot wel 6 keer dat van een onbeveiligd netwerk) en ChatGPT.

Het aandeel is leuk voor de lange termijn. In periode van een correctie interessant om te kopen.

