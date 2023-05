Wanneer Signify kopen?

Het aandeel Signify NV (LIGHT) eindigde op 26,80 euro na een daling van 9,1%.

Investtech: “We moeten terug naar 29 juli 2022 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 11,8%. Er was bovendien een hoge omzet. Totaal werd er voor ongeveer 48 miljoen euro in het aandeel gehandeld, wat vier keer zoveel is als de normale omzet per dag. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Fundamenteel vallen de resultaten tegen. Vooral de daling van de brutomarge naar 8,9% valt tegen. Vorig jaar was deze 10,5% en analisten hadden op 9,5% gerekend. De omzet daalde met 6% naar 1,7 miljard euro, maar in China verbeteren de activiteiten.

Op 25 euro ligt een sterke steun: een mooi instapmoment.

