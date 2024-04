Wantrouwen beleggen in crypto neemt af / wat gaat bitcoin doen?

Het vertrouwen in het beleggen in cryptomunten is gedurende het afgelopen half jaar toegenomen.

Simon Wiersma, beleggingsstrateeg van het ING Investment Office: “Sinds september vorig jaar is de groep die weinig of geen vertrouwen heeft geslonken (van 72% naar 54% deze maand), terwijl de groep met gemiddeld tot veel vertrouwen juist groter wordt (van 28% naar 46% deze maand). Toch blijft de groep beleggers die veel vertrouwen heeft in cryptomunten klein, dit is slechts 9%. Het groeiend vertrouwen in crypto is ook terug te zien in het antwoord op de vraag hoe de gemiddelde belegger €10.000 zou verdelen tussen traditionele beleggingen en cryptocurrencies. Het aandeel beleggers dat in cryptocurrencies zou investeren is met 4% gegroeid (van 15% naar 19%). Het overgrote deel van de beleggers (81%) zou vooral investeren in traditionele beleggingen, zoals fondsen, aandelen en ETF’s. Het hogere vertrouwen in cryptomunten kan komen doordat Bitcoin begin deze maand de hoogste stand ooit bereikte. Dit beeld hebben we in het verleden inderdaad vaker gezien. Alleen wanneer de bitcoin hard stijgt, neemt het vertrouwen toe. Omgekeerd geldt dit ook en is het vergelijkbaar met het vertrouwen op de aandelenbeurzen.”

En wat zegt de koersgrafiek?

Bitcoin/dollar staat hoog op basis van de weekgrafiek. Bitcoin heeft volgens de Bolling Bands nauwelijks of geen ruimte voor een stijging. Opvallend is dat belangrijke toppen veelal niet veel hoger liggen dan de vorige. Daar staat tegenover dat de trend duidelijk positief is en zelfs aan kracht lijkt te winnen. Met een sterke koopkracht kan bitcoin (66.860) stijgen naar 74.000 en vervolgens naar 83.000 anders moet rekening worden gehouden met een correctie. Wij vinden het momenteel te onzeker om bitcoin te kopen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

