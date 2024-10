Wat Adyen al 2 jaar niet is gelukt

Het aandeel Adyen N.V. EO-,01 (ADYEN) sloot 0,5% hoger op 1424 euro.

Het aandeel is niet hoger gesloten sinds 18 april. Het ziet er ook technisch gezien goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.

Wees niet overmoedig. In de afgelopen 2 jaar is elke aanval op de 1.580 euro afgeslagen. Met een waardering van 54 keer de winst is dat niet onlogisch. Het beeld zal niet snel veranderen, tenzij een fundamenteel wonder niet langer onzichtbaar is.

