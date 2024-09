Wat betekent de nieuwe president voor Wall Street?

Tijdens deze BeleggersFair-masterclass (15 november) duikt beleggingsspecialist Justin Blekemolen diep in de economische implicaties van de nieuwe president in het Witte Huis voor de Amerikaanse beurzen.

Politieke leiders hebben een aanzienlijke invloed op beleidsvorming, belastingen, handelsrelaties en reguleringen die de aandelenmarkten beïnvloeden. Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij online broker LYNX, richt zich in deze masterclass op de economische gevolgen van de nieuwe president van de Verenigde Staten

Tijdens deze sessie staan de volgende onderwerpen op de agenda:

Economisch beleid Hoe kan het fiscale beleid van de nieuwe president van invloed zijn op sectoren zoals technologie, energie, gezondheidszorg en financials?

Hoe kan het fiscale beleid van de nieuwe president van invloed zijn op sectoren zoals technologie, energie, gezondheidszorg en financials? Reguleringen en belastingen Wat kunnen beleggers en bedrijven verwachten op het gebied van belastinghervormingen en regelgeving?

Wat kunnen beleggers en bedrijven verwachten op het gebied van belastinghervormingen en regelgeving? Internationale handel en relaties Hoe kunnen veranderingen in handelsbeleid en geopolitieke spanningen de markten beïnvloeden?

Hoe kunnen veranderingen in handelsbeleid en geopolitieke spanningen de markten beïnvloeden? Historische perspectieven Wat hebben vorige presidentswisselingen ons geleerd over de te verwachten beursresultaten

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair en deze masterclass

Spreker

Justin Blekemolen

Beleggingsspecialist bij LYNX

Justin Blekemolen is bij LYNX verantwoordelijk voor het creëren en beheren van de beleggingscontent die verspreid wordt via de diverse kanalen van LYNX, zoals webinars, artikelen en nieuwsbrieven, waarmee hij beleggers informeert over actuele marktontwikkelingen. Ook kunt u hem kennen van zijn optredens bij BNR Beurs & Bulls & Bears.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht