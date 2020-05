Wat gaat de AEX doen bij een W-vormig herstel

Aandelenmarkten beginnen last te krijgen van de economische tegenwind die ontstaat door het coronavirus.

Het economisch herstel laat langer op zich wachten dan gehoopt. Dat verkleint de kant op een V-vormig herstel. Voor de AEX (520,33) doemt de vraag op of geen sprake is van een valse doorbraak door de weerstand van 500 met een verlies in de premarket van 0,6%. Als de markt aanstuurt op een echte W zal rekening moeten worden gehouden met het testen van de eerdere low van 432.

Economische ontwikkelingen die niet in het voordeel zijn: nieuwe steunmaatregelen in Nederland met het gevaar van een explosie van de werkloosheid; het Amerikaanse begrotingstekort is in april opgelopen tot 737 miljard dollar, waardoor de staatsschuld richting de 100% van het bnp gaat; de Bank of Japan zal alle doen om de economie te stutten vanwege de onzekere vooruitzichten; de daling van de Chinese CPI naar 3,3% in april van 4,3% in maart; en als klap op de vuurpijl de aankondiging dat China het handelsakkoor met de VS wil openbreken.

China wil opnieuw onderhandelen met VS

Een Chinees is nooit uitonderhandeld. Het zit in hun genen. Het is geen treiteren. Het zit in hun cultuur. Het moment van aankondiging is ongetwijfeld politiek bepaald, omdat China geenszins is gecharmeerd van Trump na zijn vele beledigende uitspraken. Gisteren maakte hij zich belachelijk door als een verwend kind uit een persconferentie weg te lopen na het stellen van ongewenste vragen. Er is pas een deal als de presidenten ven beide landen op een foto het glas met elkaar heffen.

De valutamarkt houdt nog geen rekening met nieuwe handelsspanning bij een euro/dollar van 1,0803 en een euro/yuan van 7,6767.

Aandelenmarkten in Azië zijn lager. De Nikkei houdt zich redelijk staande met een verlies van 0,27%, omdat beleggers de worst is voorgehouden van meer stimulerende maatregelen. Hang Seng -1,8%, Australië-1,4% en Kospi -1,1%. Goud +0,4% op 1.704,40. Brent +0,2% op 29,70 dollar. Duitse Bunds +0,012 op -0,508%. US Bonds -0,035 op 6,91%.

