John Beijer: ‘Wat gaat de AEX doen in 2023?’

Aan het einde van 2021 waren de vooruitzichten voor 2022 prima. De koersen waren weliswaar in een te korte periode iets te snel gestegen, maar door de zeer lage rentestanden waren er weinig alternatieven voor beleggen op de financiële markten. De Visie en Kansen van John Beijer, General manager BeursPro.

Toch is het heel anders verlopen in 2022. Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, een torenhoge inflatie, meerdere renteverhogingen en zeer hoge energieprijzen hebben we een turbulent beursjaar achter de rug. Recent zijn de markten wat hersteld en nu is de vraag voor 2023: Gaat de beurs verder stijgen, dalen of blijven de koersen gelijk?

Laten we eerst kijken naar het grote plaatje. Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er een enorme kink in de kabel gekomen betreffende het leveren van materialen uit Azië. Zodra er een kink in de supply-chain-keten kwam, zorgde dat voor het uitstellen van leveringen en er ontstond een enorme achterstand bij het leveren van producten. Daarnaast zagen we in die periode dat het transport van materialen overzees en door de lucht enorm is toegenomen. De prijzen van het internationaal containervervoer stegen met meer dan 100%.

Impact oorlog

Nu de coronapandemie grotendeels achter ons ligt en de onrust na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is getemperd zien we de internationale vervoersprijzen flink terugvallen. Dit valt samen met het terugvallen van de olieprijs. De Brent Oil stond in januari rond de 80 dollar en steeg vervolgens fors naar meer dan 120 dollar en is inmiddels na een volatiele periode weer teruggevallen naar dezelfde standen als begin dit jaar. Ook hier zien we natuurlijk duidelijk de impact van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De inflatie steeg – door bovenstaande feiten – in Nederland naar recordhoogtes die we de afgelopen 40 jaar niet hebben gezien. Maar ook wereldwijd zagen we inflatieniveaus die niet houdbaar waren, waardoor centrale banken moesten ingrijpen. De verwachting is nu dat de rente in de VS kan oplopen richting de 5% en in Europa richting de 3%. Aan het begin van dit jaar hadden we in Nederland te maken met een negatief renteniveau. Het snel oplopen van de renteniveaus heeft ertoe geleid dat ook de huizenmarkt inmiddels flink aan het afkoelen is. Dit is naar mijn mening helemaal niet zo slecht.

Al met al kunnen we stellen dat het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor een groot deel heeft gezorgd door de bovenstaande. De markten waren aan de andere kant ook toe aan een gezonde correctie. Mede door de enorme stimuleringsmaatregelen van overheden en centrale banken zijn de financiële markten na het uitbreken van de coronapandemie enorm gestegen en bevinden we ons momenteel op normalere niveaus.

Als er veel beweging is zijn er uiteraard ook veel kansen. Wij spelen in op alle bewegingen en maken graag gebruik van diverse producten. Zo kunnen we in een daling onze portefeuille beschermen, maar hiermee kunnen we natuurlijk ook extra rendement behalen. Ik doe dit onder andere met Factors. Factors zijn beursproducten uitgegeven door Société Générale waarmee versneld ingespeeld kan worden op koersbewegingen van een onderliggende waarde, zoals aandelen, indices, obligaties, valuta en grondstoffen. Factors zijn net als aandelen eenvoudig aan te schaffen bij uw eigen bank of broker. Zo proberen wij onze portefeuille maximaal te spreiden en spelen we in op diverse sectoren.

Welke sectoren zijn kansrijk in 2023?

Nu de rente aan het stijgen is en de komende twee jaar op een hoger niveau zal blijven liggen zien wij kansen in banken en verzekeraars. Rente en banken zijn uiteraard nauw aan elkaar verbonden.

ABN Amro

De bank bereikte in oktober dit jaar een niveau van onder de 9 euro en is inmiddels hersteld naar een niveau boven 12 euro. Wij verwachten dat het fonds de komende twaalf maanden gaat profiteren van de aantrekkende rente en op weg is naar ons koersdoel van 16,40 euro. Dit is de oude top van januari 2020. Daarnaast is ABN Amro in onze ogen ook een overnamekandidaat.

ING

ING begon positief aan 2022 en stond op 8 februari op 13,90 euro. Al snel moest men bekendmaken dat de kwartaalwinst van ING ruim gehalveerd werd door voorzieningen die men moest treffen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Redelijk lang zagen we ING bewegen tussen globaal 8,50 en 10 euro. Recentelijk zijn we uit deze zijwaartse consolidatie naar boven uitgebroken en verwachten wij dat ING op weg is naar de oude top van 13,90 euro.

Air France-KLM

De luchtvaartsector heeft ook enorme klappen gekregen. Eerst door de coronapandemie en later door de zeer hoge olieprijzen. Air France-KLM is in een duikvlucht naar beneden gegaan. Stakingen, problemen op Schiphol, je kan het zo gek niet bedenken of Air France-KLM was erbij betrokken. Ook het feit dat er enorm veel nieuwe aandelen werden uitgegeven heeft de koers uiteraard geen goed gedaan. Toch zijn we op niveaus gekomen waar wij van denken dat je speculatief wat stukken mag oppikken rond de huidige prijs van 1,27 euro. Wij verwachten dat het fonds weer mag stijgen richting 1,85 euro.

Telecom

Deze sector was 20 jaar terug enorm in trek, vervolgens gingen deze fondsen ook keihard onderuit. Mede door de enorme investeringen die men moest doen in de infrastructuur en licenties. Inmiddels is de sector in rustig vaarwater gekomen en zien wij kansen in KPN. Naast telecom zien we dat KPN ook actief is in het aanbieden van televisiezenders en daarin liggen mooie kansen. Groot voordeel is dat KPN een enorme infrastructuur heeft waar miljarden in is geïnvesteerd en waar men nu de vruchten van kan plukken. Het fonds noteert momenteel nipt onder 3 euro en is op weg naar 3,50 euro de komende twaalf maanden volgens onze visie.

AEX

In 2023 zal het beurssentiment ook gedomineerd worden door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zodra daar een oplossing voor komt zullen de markten een minimale stijging van 10% gaan doormaken. Als het conflict blijft doorsluimeren verwachten wij dat de AEX-index blijft bewegen tussen de 650 punten aan de onderkant en de 750 punten aan de bovenkant.

