Wat gaat de inflatie doen?

De inflatie stijgt sterk. In de VS naar 7,5% in januari door hogere energiekosten, tekort aan arbeidskrachten en verstoringen in de aanvoerketens.

Hoe sterk kan de inflatie nog stijgen? Of mag een omslag worden verwachten, iets waarop het monetaire beleid van sommige centrale banken is afgestemd. Het model van Trading Economics geeft de onderstaande ramingen weer voor de G20 in de komende kwartalen.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

