Wat gaat de rente doen in 2020

“Een geloofwaardig einde aan de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China zou het ondernemersvertrouwen een boost geven. Hierop zou de Federal Reserve kunnen verkrappen, wat de Amerikaanse kapitaalmarktrente komend jaar tot boven de 2,5% kan opstuwen.”

Dit is een scenario dat obligatiestrategen van Amundi Asset Management schetsen in hun outlook voor 2020. “Het rendement van de Amerikaanse 10-jaars staatslening, algemeen gezien als de benchmark-lening voor de kapitaalmarkt, staat nu rond de 1,9%. Afgelopen jaar schommelde het rendement binnen de bandbreedte 1,46%-2,78%. De 10-jaars rente blijft volgens de strategen volgend jaar in alle andere waarschijnlijke scenario’s onder de 2,25%.” Bij een tegenvallende groei mag aan verruiming worden gedacht met een rente van 1,00%-1,75%.

Charttechnisch is de opwaartse druk onder de Amerikaanse Bonds nog niet verdwenen. Een stevige historische bodem ligt op 1,45%. Daarnaast ligt er een belangrijke top rond 3,20% van eind 1918. Hierdoor ligt een eerste belangrijke steun iets boven het huidige niveau op 2,05%. Na een doorbraak kan het rendement naar 2,60%.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

