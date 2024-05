Wat heeft het Internet of Things bedrijven te bieden?

Het Internet of Things (IoT), een begrip dat de laatste jaren steeds vaker opduikt in zakelijke en technologische kringen, is een belangrijk onderdeel van de digitale revolutie anno nu.

Niet iedereen is er al even bekend mee, maar het verwijst naar het concept van het verbinden van apparaten en objecten met het internet, waardoor ze gegevens kunnen verzamelen, verzenden en ontvangen. Dit kan variëren van eenvoudige huishoudelijke apparaten zoals thermostaten en verlichting tot geavanceerde machines en voertuigen in industriële omgevingen. Dit opent voor bedrijven een wereld van mogelijkheden. Maar welke mogelijkheden dan precies? Of met andere woorden: wat heeft het Internet of Things bedrijven zoal te bieden?

Gegevensanalyse voor verbetering van eigen efficiëntie

IoT biedt de mogelijkheid om realtime gegevens te verzamelen en analyseren. Als je dit toepast op je eigen bedrijfsprocessen, kan dit een hoop opleveren. De analyse van deze gegevens stelt je immers in staat om je processen te optimaliseren en waar mogelijk te automatiseren. Inefficiënties kunnen namelijk op deze manier gemakkelijker geïdentificeerd en aangepakt worden. Daardoor kan niet alleen de productiviteit stijgen, maar kan er ook kostenbesparing ontstaan als gevolg van efficiënter gebruik van middelen, verminderde uitvaltijd van apparatuur en geoptimaliseerd energieverbruik. Zo kan de investering in het implementeren van IoT binnen je bedrijf zichzelf terugbetalen.

Klantgerichte gegevensanalyse

De gegevens die je realtime verzamelt kunnen van je eigen bedrijfsprocessen zijn, maar als je toegang hebt tot IoT-apparaten die je doelgroep gebruikt (bijvoorbeeld doordat je zelf verkoopt), kun je veel waardevolle informatie ophalen over het gedrag en de behoeftes van klanten. Vervolgens kun je daar je aanbod én je marketing op afstemmen. Dat strategisch een hele goede stap waar je zeker de vruchten van kunt plukken. Het kan je een stap voor geven op je concurrenten, omdat jij weet wat zij nog niet weten. Bijvoorbeeld of er veranderingen aan het plaatsvinden zijn in de markt, aan de hand van consumentengedrag. Dat is zeer waardevolle informatie voor bedrijven.

Nieuwe zakelijke kansen

Verder zitten er ook zakelijke kansen aan het Internet of Things naast eigen gebruik ervan, namelijk in de zin van dat je er als bedrijf je aanbod van producten of diensten op kunt baseren. Je kunt nieuwe producten en diensten ontwikkelen die zijn gebaseerd op IoT-technologie, zoals slimme apparaten, verbonden voertuigen en geautomatiseerde systemen en deze verkopen. En wie weet dat je eigen innovaties ook nog voor je eigen bedrijf van pas kunnen komen, zodat je verdere stappen kunt maken wat betreft het optimaliseren van je bedrijfsprocessen, je productiviteit en het verlagen van kosten.

Innoveren is natuurlijk altijd een goed streven, en meegaan met de tijd is eigenlijk een vereiste om te overleven als bedrijf. Zoals blijkt uit bovenstaande kun je dus op verschillende fronten enorm profiteren van het benutten van het Internet of Things. Je kunt je eigen operationele efficiëntie verbeteren en zo kosten besparen en de productiviteit laten stijgen. Maar je kunt ook waardevolle informatie ophalen uit de markt die je vervolgens kunt inzetten om daarop in te spelen en zo groei te bewerkstelligen. En je kunt natuurlijk gebruik maken van de vraag naar IoT-apparaten en IoT-diensten door ze zelf aan te bieden. Met andere woorden, het zou onverstandig zijn om het Internet of Things links te laten liggen, want het heeft bedrijven een hoop te bieden.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht