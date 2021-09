Wat is de invloed geweest van Elon Musk op de crypto markt?

Waar de ene crypto investeerder actief handelt, kiest de ander voor het genereren van winst met Bitcoin Bank of een soortgelijk geautomatiseerd programma. In beide gevallen zal investeerders opgevallen zijn, dat de koers van onder meer Bitcoin zeer volatiel is dit jaar. Eerder dit jaar werd een nieuwe top bereikt van ver boven de 60.000 Amerikaanse dollar, welke gevolgd werd door een daling. De waarde van Bitcoin halveerde nagenoeg, om vervolgens weer iets te stijgen. Onder meer zakenman Elon Musk heeft invloed op deze volatiliteit. Hoe zit precies? In dit artikel lees je er meer over.

Tweets van Musk beïnvloeden koers Bitcoin

In de afgelopen periode heeft Musk regelmatig getweet over Bitcoin en soortgelijke digitale munten. Zo gaf hij onder meer aan, dat zijn bedrijf Tesla Bitcoin als betaalmiddel zou gaan accepteren. Iets wat duidt op een verdere adoptie van crypto en daarmee positief is voor de vraag naar deze munten. Niet veel later volgde echter een tweet, waarin Musk aangaf dat de hoeveelheid benodigde energie voor het onderhoud aan de blockchain waarop Bitcoin draait veel te hoog is. Bitcoin zou slecht zijn voor het milieu, wat voor Musk reden was om het eerdere besluit over het gebruik van Bitcoin als betaaloptie in te trekken. Iets wat resulteerde in een forse daling van de koers.

Bitcoin nu mogelijk toch weer geaccepteerd

Inmiddels lijkt Musk Bitcoin toch weer te willen omarmen. Musk is dit keer niet de enige partij die overweegt om Bitcoin als betaaloptie aan te gaan bieden. Zo gaan er geruchten dat ook Amazon dit overweegt. Het zou een grote stap zijn in de ontwikkeling van de crypto markt. Of het gerucht ook daadwerkelijk klopt is maar zeer de vraag. Kort nadat het gerucht over Amazon verspreid werd, ontkende het bedrijf dit. Het gerucht kwam voort uit het feit, dat Amazon in een vacature aangaf op zoek te zijn naar een expert op het gebied van blockchain technologie.

Musk richt pijlen voornamelijk op Dogecoin

Opvallend aan Elon Musk is het feit, dat hij zich voornamelijk lijkt te richten op Dogecoin. Tot voor kort was het een iets minder bekende munt. De tweets die Musk over deze digitale munt plaatste leidde tot forse stijgingen in de koers van Dogecoin. Overigens is Dogecoin niets meer dan een zogenaamde meme coin. Dit wil zeggen dat de munt geen serieus doel heeft. Handelen in de munt kan tegenwoordig wel op steeds meer platforms.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht