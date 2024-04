Wat is mogelijk voor Philips na explosie koers?

De koers van het aandeel Philips is vandaag met 40,9% tot 27,82 euro. De weerstand van 30 euro lonkt. Wat daarna?

De koersexplosie heeft alles te maken met de schikking in de VS inzake de apneu-apparaten. De schikking – toch nog altijd een miljard euro, is beduidend lager dan de ramingen van analisten, oplopend tot meer dan 4 miljard euro. Voor beleggers is daarmee het apneu-drama in grote lijnen voorbij.

De meevallende hoogte van de schikking weegt veel zwaarder dan de licht tegenvallende omzet van 4,1 miljard over het eerste kwartaal. Opsteker is het iets hogere bedrijfsresultaat van 388 miljoen euro. Volgens Jakobs is Philips met de resultaten het jaar gestart “in lijn met ons plan met de orderinstroom die buiten China positief is geworden en een sterke verbetering van de marges.”

De koerssprong van bijna 41% is ongekend. De weerstand van 30 euro ligt binnen handbereik. Een doorbraak is mogelijk na wellicht een kleine correctie. Daarna mag worden gedacht aan een stijging van de koers naar 50 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

