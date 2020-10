Wat kan de koers van Apple nog doen?

De koers van Apple is gisteren met 6,4% omhoog geschoten tot 124,40 dollar. Vandaag een iPhone-event.

De markt houdt er rekening mee dat Apple vandaag nieuwe geavanceerde modellen van de iPhone op de markt zal brengen in diverse schermmaten en met 5G. Morgan Stanley denkt dat hierdoor de afzet met 22% zal groeien tot 220 miljoen stuks in de komende 12 maanden. Volgens een rapport van Wedbush Securities komen 350-900 toestellen in aanmerking om te worden vervangen.

Gezien de marktpositie is een waardering van 35,6 keer de winst te verdedigen. Een tegenvallende afzet zal echter versterkt tot uitdrukking komen in de koers, wat inherent is aan een hoge waardering. De bandbreedte voor Apple ligt op weekbasis op 98-132 dollar en op 74-125 dollar op maandbasis.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15382 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht