Wat moet ik doen met mijn aandelen Apple?

Tijdens een conference call met analisten gaf Apple voor het eerst commentaar op de impact van de invoertarieven op zijn bedrijfsresultaten. CEO Tim Cook meldde dat de effecten in het kwartaal dat eindigde in maart “beperkt” waren, dankzij optimalisaties in de toeleveringsketen. Apple verwacht voor het lopende kwartaal, dat in juni eindigt, een omzetgroei van “laag tot midden enkelcijferig” op jaarbasis, aldus financieel directeur Kevan Parekh. Vorig jaar rapporteerde Apple in dit kwartaal een omzet van $85,78 miljard.

Apple voorziet een brutomarge van 46% in het midden van de bandbreedte, rekening houdend met de tariefkosten. Analisten rekenden op een winst per aandeel van $1,48 bij een omzet van $89,45 miljard. De invoertarieven zullen naar verwachting $900 miljoen aan kosten toevoegen in het huidige kwartaal, onder de aanname dat er geen nieuwe tarieven of grote veranderingen komen. Cook benadrukte dat het moeilijk is om na juni voorspellingen te doen vanwege de onzekerheid rondom tarieven.

Apple is al begonnen met het verplaatsen van de productie van iPhones voor de Amerikaanse markt, waarbij ongeveer de helft nu uit India komt en de meeste andere producten uit Vietnam, waar de tarieven lager zijn dan in China. Toch maakt Apple nog steeds het merendeel van zijn producten voor andere markten in China. Cook gaf aan dat veel chips voor de iPhone in de VS worden geproduceerd; Apple koopt dit jaar zo’n 19 miljard chips uit de VS, aldus CNBC.

De raad van bestuur gaf dit kwartaal toestemming voor aandeleninkoop tot $100 miljard, iets minder dan de $110 miljard vorig jaar. Tevens wordt het dividend met 4% verhoogd tot 26 cent per aandeel, met plannen voor verdere jaarlijkse verhogingen.

Apple rapporteerde een winst van $1,65 per aandeel op een netto-inkomen van $24,78 miljard, ten opzichte van $1,53 per aandeel en $23,64 miljard een jaar eerder. De iPhone-omzet kwam uit op $46,8 miljard, iets onder een groei van 2% ten opzichte van vorig jaar. De dienstenafdeling, met iCloud, Apple Music en andere diensten, groeide 11,65% tot $26,65 miljard, iets lager dan de verwachtingen en de 14,2% groei van vorig jaar.

Hardwareprestaties waren sterk: Mac-verkopen stegen bijna 7% tot net onder $8 miljard, iPad-verkopen groeiden 15% tot $6,4 miljard dankzij nieuwe modellen. De wearables-divisie, inclusief Apple Watch en AirPods, daalde 5% tot $7,52 miljard, deels vanwege de lancering van de Vision Pro headset in het voorgaande jaar.

De omzet in Groot-China zakte licht naar $16 miljard, maar groeide kwartaal-op-kwartaal en zou vlak zijn geweest zonder valuta-effecten. In Amerika, de grootste markt, steeg de omzet bijna 8%, ondanks dat Apple geen tekenen zag van een “pull forward” van bestellingen vanwege tarieven.

Tot slot stelde Apple de lancering van enkele AI-functies, waaronder verbeteringen voor de Siri-assistent, uit naar het komende jaar om te zorgen voor hoge kwaliteit. Tegen die tijd zijn erg ongetwijfeld nog meer goede AI-apps. Zelf maak ik gebruik van een voor 100 euro per jaar die de meeste bestaande het nakijken geeft. Het is vooral wachten op een AI-app voor beleggers die actuele informatie in een pompt verpakt met bijvoorbeeld de vraag: Wat moet ik doen met mijn aandelen Apple?

Aandelen van Apple, Microsoft of Nvidia verkoop je niet; je koopt ze hooguit bij

