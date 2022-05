Wat moet ik studeren als ik rijk wil worden?

Ben jij op zoek naar een vervolgstudie en wil je later veel geld verdienen? Dan is het goed om een studie te kiezen met kans op een goedbetaalde baan. Maar wat zijn de best betaalde banen in Nederland? Wij zochten het voor je uit en in dit artikel vind je het antwoord.

Disclaimer

Algemene tabellen zijn vooral voor de hogere salarissen niet erg betrouwbaar. Daarnaast is er een grote variatie tussen beroepen bij diverse instellingen. Het beste voorbeeld is de CEO of algemeen directeur. Binnen bedrijven zijn dat logischerwijs de beste verdieners. Echter, zijn er ook directeuren van eigen bv’s zonder of met weinig personeel. Deze hebben geen hoog salaris. Aan de andere kant staan de enorme uitschieters die bijvoorbeeld hun bedrijf duur verkopen.

Daarnaast missen in ons rijtje de ministers, voetballers en wielrenners, om nog niet te spreken van degenen die met kapitaal hun inkomen vergaren, zoals met crypto. Dit komt omdat er ook in deze branch grote verschillen zijn. Om maar een voorbeeld te geven: een eredivisie voetballer verdient in het seizoen 2021/2022 tot gemiddeld bijna 290.000 euro. In de eerste divisie moet je het doen met gemiddeld 40.000 euro per seizoen.

De beroepen die het meeste verdienen

Hieronder vind je een lijstje van beroepen die een heel fijn salaris met zich meebrengen. Studeer jij binnenkort af voor een studie die gericht is op een van deze vakken? Hang dan de geslaagd vlag en geslaagd versiering maar uit, want het is feest!

Onderzoekers klinische chemie

Het is een lange studie, maar dan heb je ook wat. Als onderzoeker in de klinische chemie verdien jij gemiddeld tussen de 180.000 – 240.000 euro per jaar.

Piloten

Vind je het heerlijk om te reizen? Maak dan van je hobby je beroep. Een goede piloot verdient namelijk tussen de 112.500 en 200.000 euro per jaar.

Commercieel directeuren

Als commercieel directeur kun je veel verdienen. Met de nadruk op ‘kun’. Dit salaris ligt namelijk heel erg aan de grote van jouw bedrijf. Maar het ligt ergens tussen de 64.000 en 192.000 euro per jaar. Niet verkeerd toch?

Accountants

Ook bij accountants ligt de hoogte van het bedrag aan de grote van het bedrijf en de klanten. Maar ergens tussen de 27.000 – 162.000 euro per jaar is het zeker.

Neurochirurgen

Ook een erg lange studie, maar dat is het zeker waard. Naast dat je mensenlevens redt, verdien je er ook een lekker salaris van tussen de 70.000 en 130.000 euro per jaar voor.

Weet jij al wat je later wilt worden? Natuurlijk is geld belangrijk, maar wij willen je vooral adviseren iets te kiezen waar jij je fijn bij voelt. Je moet je baan toch vaak voor een groot deel van je leven blijven doen. En dan wil je het wel naar je zin hebben natuurlijk!

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht