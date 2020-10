Amazon, Apple, Google en Facebook onder druk

Links- of rechtsom, Amazon, Apple, Google en Facebook zullen door de Amerikaanse wetgevers worden aangepakt. Er komen strengere regels om de dominante positie te breken.

In het Congres publiceerden de Democratische fractie van een subcomité dat waakt over de antikartelwetten een langverwacht rapport over de dominantie van Big Tech, schrijft het FD. “President Donald Trump stelde voor om sociale media aansprakelijk te maken voor wat op hun platformen staat.” Terecht, want het is de info op deze platformen die sommige mensen aanzet tot onacceptabel en gevaarlijk gedrag. De vraag dring zich op in hoeverre vrijheid van meningsuiting kan worden gevangen in een juridisch kader zonder een ‘Brave New World’ te laten ontstaan.

Met uitzondering van Amazon noteren de Big Tech’s 32-34 keer de winst. Amazon is met een koers/wint van 119 extreem hoog geprijsd. Een scan van deze aandelen op weekbasis wijst uit dat het saldo van potentie en risico voor de meeste van deze aandelen -50% bedraagt.

Apple zou zo maar zo sterk kunnen dalen als de hoogte van de app-provisies met twee derde moet worden verlaagd en slechts nog eenmalig mag worden geheven. Rare eisen? Misschien is het vreemder als uw autodealer u elke keer een euro in rekening brengt als u de auto start.

Facebook zou sterk kunnen dalen als de onderneming verplicht wordt om op te splitsen of eisen worden gesteld aan de registratie van de identiteit van de leden. Amazon kan eveneens met 50% dalen als de onderneming nog slechts een marktaandeel mag hebben van een bepaald percentage.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15368 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Amazon, Apple, Google en Facebook onder druk ”

Terug naar het nieuws overzicht