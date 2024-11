Wat steeg de afgelopen maand met 31% en de afgelopen 12 maanden met 122%? Juist: Bitcoin

Voor beleggers in crypto’s is het een feestje dat Trump is gekozen tot president van de VS. De prijs van bitcoin is flink opgelopen tot 82.519 dollar, een plus van 31% over de afgelopen maand en +122% over de afgelopen 12 maanden.

Met zulke winsten is het heel erg moeilijk om tegen bitcoin te zijn, ook omdat er rekening mee wordt gehouden dat cryptoregel zullen versoepelen als de invoering van stablecoins, cryptodollars dien dienen als betaalmiddel. Bovendien wil Trump bitcoin opnemen in de strategische reserves van de VS, vergelijkbaar met de goudvoorraad. Dat lokt kopers, voor of tegen bitcoin.

Het huidige niveau voor bitcoin kan als een technische weerstand worden gezien, maar daar wil men in de euforie niet aan. Men ziet bitcoin stijgen naar 100.000 dollar. Dat is lekker met ook nog eens een stijgende dollar. Het kan dus niet opgaan. Ik zou lekker een ETF op de bitcoin kopen.

