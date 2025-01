Wat wordt de meesterzet van Shell?

Tijdens de Capital Markets Day op 14 juni 2023, een half jaar na zijn startdatum als CEO, sprak Wael Sawan over een “sprint van tien kwartalen” om het Shell-huis op orde te krijgen. Hij ligt voor op schema, zo blijkt uit de presentatie van de kwartaal- en jaarcijfers vandaag. De jaarlijkse Capital Markets Day wordt in 2025 vervroegd van juni naar 25 maart. Op die dag zullen beleggers horen waar Sawan de toekomst van Shell ziet in zijn tweede fase als bestuursvoorzitter. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het Shell-huis is op orde

De winst van Shell in het vierde kwartaal kwam met $3,7 miljard 39% lager uit dan in het derde kwartaal. Voor heel 2024 daalde de winst met 16% ten opzichte van 2023. Het lagere resultaat kwam enerzijds door lagere energieprijzen en lagere opbrengsten uit handelsactiviteiten, maar anderzijds ook door meer pijnlijke afschrijvingen op bezittingen waarvan de marktwaarde is gedaald. Nadat het “laaghangende fruit” in de strategie van Sawan al eerder was geplukt, kunnen die afschrijvingen worden gezien als laatste zware loodjes.

Na kwartalen van dalingen gingen de investeringen in het vierde kwartaal zelfs omhoog, omdat Shell in het eerste kwartaal van 2025 verwacht meer olie en met name gas te produceren. Onder aan de streep blijft er voldoende over om de aandeelhouders te betalen: het dividend gaat met 4% omhoog en opnieuw wordt er voor $3,5 miljard aan eigen aandelen ingekocht. Op de balans resteert, afgezien van leasecontracten, een schuld van slechts $10 miljard. Het huis is op orde, Shell is klaar voor een volgende fase.

Wat wordt de meesterzet van Sawan?

De kernactiviteiten van Shell zijn in de afgelopen anderhalf jaar teruggebracht tot het boren naar olie in de diepzee en wereldwijd marktleiderschap bij de productie van gas. In Europa neemt de vraag naar gas af, maar voor met name Azië en Afrika ziet het concern pas een piek over vijftien jaar. Andere activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van chemicaliën en duurzame energie, werden met stevige hand wegbezuinigd, tenzij ze aan strikte rendementscriteria voldeden. Door zo te werk te gaan heeft Sawan het gat in waardering met de Amerikaanse oliereuzen ExxonMobil en Chevron kleiner weten te maken, hoewel het is nog steeds groter is dan gehoopt.

Daarom is het tijd voor een nieuw plan dat zal worden gepresenteerd op de Capital Markets Day van 25 maart 2025, opnieuw in New York. Naar de richting van de plannen is het voor beleggers nog gissen. Met de balans op orde zou Shell een overname kunnen doen, zoals het in 2016 British Gas heeft overgenomen. Het zou zich ook kunnen laten overnemen om op die manier schaalvoordelen te behalen en aandeelhouderswaarde te creëren. De resultaten van Shell zijn in de eerste twee jaar van het voorzitterschap van Sawan voorspelbaar geweest. Het jaar 2025 belooft wat dat betreft veel spannender te worden.

