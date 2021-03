Wat zegt de inflatie-ETF

Voor elke beleggingsgedachte is er wel een ETF. Dus, wat zegt de inflatie-ETF van Proshares.

De meeste analisten maken zich behoorlijk druk om de inflatie. Het heeft veel te maken met de ontwikkeling van de olieprijs. De futures op ruwe olie zijn sinds begin dit jaar bijna verdubbeld. Ook de prijzen van agrarische producten als mais, tarwe en haver zijn sterk opgelopen tot 40% sinds begin dit jaar. Sojabonen zijn in dezelfde periode verdubbeld, koper steeg met 60% en de prijs van hout is met 160% opgelopen. Oplopende prijzen hebben te maken met de verduurzaming van de wereld en de verwachting dat de economie zal aantrekken.

“Hoewel een sell-off op de aandelenmarkt en een stijging van de rentes eind februari 2021 hebben geleid tot een ‘capitulatie’ in vastrentende waarden, waarbij beleggers bereid zijn tegen verlies te verkopen, zijn zorgen over inflatie en stijgende rentes overdreven”, stelt Jack Janasiewicz, portfoliostrateeg bij Natixis Advisors. De mogelijke capitulatie betekent namelijk niet noodzakelijkerwijs dat het economisch herstel in gevaar is of dat het inflatierisico op korte termijn groter is geworden. “Ik acht het waarschijnlijk dat de Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente niet verder zal stijgen en zal terugvallen onder de 1,5%.”

De Proshares Inflation Expectation ETF bereikte begin 2020 een dieptepunt van 20,33 euro (notering België) om te stijgen tot 24,11 euro. Op 24,60 euro ligt een weerstand en daarna een rond de 25,50 euro.

De ETF is nauw verbonden met de FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, een index die de performance van 30-year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) volgt.

