‘We houden vertrouwen in big tech’

Nederlandse particuliere beleggers houden vertrouwen in big tech aandelen ondanks de massale sell-off van 2022 die ervoor zorgde dat big tech honderden miljarden dollars daalden in markwaarde. Dat blijkt uit Q4 data van het sociale investeringsnetwerk eToro.

Tesla en NIO behouden hun toppositie in de top 20 meest aangehouden aandelen op het eToro-platform aan het einde van 2022, gevolgd door Amazon en Apple. ASML, het vijfde meest aangehouden aandeel, sprong het afgelopen jaar twee plekken omhoog van de zevende plek. Kijken we naar de gehele top 20, dan zien we geen grote verschuivingen ten opzichte van Q4 2021.

Een opvallende nieuwkomer in de top 20 is het Amerikaanse bedrijf Intel, een van de grootste chipfabrikanten ter wereld. GameStop en Palantir Technologies eindigden lager in de lijst, en het sterk gedaalde healthtech aandeel Asensus en biotech bedrijf BioNano Genomics verdwenen uit de top 20.

eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden: “2022 was een teleurstellend jaar voor beleggingen, het zou de grootste bear market kunnen zijn die particuliere beleggers ooit hebben meegemaakt. Uit eerder onderzoek (Retail Investor Beat)1 bleek echter dat een grote meerderheid van de beleggers een langetermijnhorizon hanteert, wat hen weerbaar maakt tegen marktcycli.

Als we inzoomen op de top 5 aandelen aan het eind van 2022, wordt duidelijk waar beleggers hun prioriteiten hebben liggen. Tesla, NIO, Amazon, Apple en ASML zijn tech-gedreven aandelen die zonder uitzondering in 2022 met meer dan 50% zijn gedaald vanaf hun top. ASML is als enige al weer behoorlijk teruggeveerd na een succesvolle Investor Day in november. Beleggers vertrouwen erop dat de andere vier aandelen ook zo’n beweging kunnen maken als de rente heeft gepiekt en de recessieangst verdwijnt.”

Een andere stijging zien we bij Netflix die in een jaar tijd van de 24e positie naar nummer 14 steeg, gedreven door de koersstijging van 59% in de laatste zes maanden van 2022, en na een somber eerste halfjaar voor het bedrijf.

Jean-Paul van Oudheusden voegt toe: “Het zal sommigen misschien verbazen dat Netflix zo’n sprong maakte in de lijst. Een verklaring hiervoor is ‘bottom fishing’, waarbij particuliere beleggers in de zomermaanden zijn ingestapt en sindsdien aanzienlijke winsten zagen. Dat, terwijl het bedrijf in de crisis van stijgende kosten van levensonderhoud nieuwe programma’s en abonnementen met advertenties introduceerde en een stop zette op gratis wachtwoord-delen.”

Ranking Meest aangehouden aandelen onder eToro gebruikers in Nederland eind Q4 2022 Meest aangehouden aandelen onder eToro gebruikers in Nederland eind Q4 2021 1 Tesla Motors, Inc. Tesla Motors, Inc. 2 NIO Inc NIO Inc 3 Amazon.com Inc Apple 4 Apple Amazon.com Inc 5 ASML Holding NV Alibaba 6 Meta Platforms Inc GameStop Corp. 7 Alibaba ASML Holding NV 8 Microsoft Microsoft 9 NVIDIA Alphabet 10 Alphabet Meta Platforms Inc 11 GameStop Corp. Palantir Technologies Inc. 12 PayPal Holdings NVIDIA 13 Walt Disney BioNano Genomics Inc 14 Netflix, Inc. Air France-KLM 15 Coinbase Global Inc Coinbase Global Inc 16 Palantir Technologies Inc. PayPal Holdings 17 Air France-KLM Walt Disney 18 Advanced Micro Devices Inc Asensus Surgical Inc 19 Just Eat Takeaway.com NV Just Eat Takeaway.com NV 20 Intel Advanced Micro Devices Inc

Gegevens zijn juist na sluiting van de markt op vrijdag 30 december 2022.

[1] eToro’s Retail Investor Beat wordt ieder jaar gepubliceerd en wordt uitgevoerd onder 10.000 particuliere beleggers wereldwijd.

