Wedbush: ‘De tien winnaars van de AI-revolutie’

Technologieaandelen zullen naar verwachting 25% stijgen in 2025, zodra de nieuwe Amerikaanse regering de regelgeving voor techbedrijven minder streng zal maken. Dat verwachten analisten van de Amerikaanse investeringsbank Wedbush. Zij denken dat dat de AI-revolutie tien winnaars zal opleveren, onder leiding van marktleider Nvidia.

Softwarebedrijven sluiten zich eindelijk aan bij de lijst, schrijft Wedbush in een bericht aan klanten.”Het is tijd dat de bredere softwaresector zich aansluit bij het AI-feest. Een brede acceptatie van generatieve AI zal een belangrijke katalysator zal zijn voor deze sector”, noteert analist Dan Ives in het bericht.

Volgens Wedbush zijn Palantir en Salesforce het best gepositioneerd bij de softwarebedrijven. Andere belangrijke spelers zullen de komende jaren Microsoft, Google Cloud Platform en Amazon Web Services zijn, zo meent Wedbush.

Nvidia en andere cloudbedrijven zullen volgens de analisten de drijvende kracht blijven achter de AI-revolutie.

Er wordt verwacht dat de regering-Trump een minder harde aanpak van regulering zal hanteren dan de huidige Federal Trade Commission onder leiding van Lina Khan. Die heeft verschillende fusies en overnames op concurrentiegronden geblokkeerd en heeft gewerkt aan het inperken van de invloed van Big Tech.

De top-10 van Wedbush:

