Weer denken aan een AEX boven de 600

Beleggers mogen weer gaan dromen over een AEX van boven de 600.

De opgaande bewegingen gaan nog schoorvoetend. De AEX staat ruim 1% in de plus. Azië liet het afweten met magere winsten. De meeste indices moesten genoegen nemen met een plus van 0,2%. De Nikkei was een uitschieter met een winst van 0,5%.

Aanvankelijk had de markt last van de vrees dat het handelsakkoord tussen China en de VS zou worden afgeblazen. Daar blijkt echter geen sprake van te zijn. Daar komt bij dat de berichten over de coronavirus niet versomberen, maar iedereen blijkt wel waakzaam voor een tweede golf. Positief voor het sentiment is de stijging van de PMI-industrie in Duitsland en Frankrijk, waardoor vrij gemakkelijk versterkt kan worden gedacht aan een V-vormig herstel van de economie.

In dat geval zou de vrees voor een correctie verdampen. Er kan dan worden gedacht aan een aanval op de top van 629 vlak voor de grote uitbraak het coronavirus is februari. De AEX staat vandaag 1,1% hoger op 572.

