Weer dividend voor DWS Top Dividende

Het vlaggenschipfonds DWS Top Dividende van vermogensbeheerder DWS betaalt beleggers dit jaar een recorddividend van 3,65 euro per aandeel.

“Ondanks alle onzekerheden in een jaar dat wordt gekenmerkt door een wereldwijde pandemie, de diepste recessie sinds de Tweede wereldoorlog en volatiele aandelenmarkten, zijn we opnieuw in staat een hoger dividend uit te keren aan onze beleggers.”

Het dividend bedraagt 3,65 euro per aandeel, 5 cent meer dan vorig jaar, en wordt vandaag uitbetaald. In totaal betaalt DWS 520 miljoen euro aan de beleggers in DWS Top Dividende. Het is het achtste opeenvolgende jaar dat het dividend wordt verhoogd.

Sinds de lancering in april 2003 is er aan de beleggers in het fonds 5 miljard euro aan dividend uitbetaald. Top Dividende belegt wereldwijd in aandelen van bedrijven die een hoger dan gemiddeld dividend uitkeren.

Fondsbeheerder Thomas Schüssler zegt: “Veel bedrijven, met name in Europa, hebben hun dividend dit jaar moeten verlagen of annuleren, maar DWS Top Dividende heeft aan die trend kunnen ontsnappen. De weinige bedrijven in het fonds die dit toch moesten doen, werden meer dan gecompenseerd door andere dividendverhogingen.”

Het fonds investeert in bedrijven die stabiele kasstromen hebben, ook tijdens periodes van crisis, aldus Schüssler. “We verwachten dat bedrijven hun dividenden komend jaar weer wat kunnen verhogen. Ik blijf dan ook positief over toekomstige uitbetalingen van het DWS Top Dividende fonds.”

