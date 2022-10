Weerstand AEX 630-640 wordt steeds sterker

De weerstand van de AEX van 630-640 wordt steeds sterker.

Na de duikvlucht van gisteren en het herstel daarna, zal de stijgende lijn vandaag verder worden doorgezet. Even was men geschrokken van de Amerikaanse inflatie. Deze kwam 0,4% hoger uit dan de maand ervoor. De kerninflatie kwam uit op 6,6%, dat is het hoogste niveau in 40 jaar. De verwachting is dat de Fed de rente opnieuw met 75 basispunten zal gaan verhogen. Euro/dollar is 0,9796 bij iets lagere rentes.

In China is de inflatie in september uitgekomen op 2,8% tegen 2,5% een maand eerder. De Chinese producentenprijzen daalde naar +0,9% in september van +2,3% een maand eerder.

Amerikaanse futures staan hoger vooruitlopend op de kwartaalcijfers van de financials. Flinke plussen in Azië. Nikkei +3,2%, Shanghai +1,9%, CSI 300 +2,4%, Sensex +2,0% en Hong Kong +2,4%. Brent +0,5% op 95,062 dollar.

Top-5 AEX-aandelen met de meeste charttechnische potentie: JET, Philips, Unibail Rodamco, Aegon en ASML.

AEX

