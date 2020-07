Weerstand Randstad 47 euro, daarna 55 euro

Randstad heeft beleggers flink wat hoop gegeven met de uitspraak dat het dieptepunt van april is gepasseerd. In juni en de start van juli zien we weer voorzichtig positieve signalen. De koers is +5,7% op 44,17 euro.

De resultaten over het tweede kwartaal moeten beleggers snel vergeten. De omzet daalde met 25% naar 4,4 miljard euro en het EBITA daalde met 76% naar 67 miljoen euro. Door eenmalige afschrijvingen werd een verlies geleden van 79 miljoen euro tegen een winst van 166 miljoen euro vorig jaar.

Om te kunnen stijgen naar 55 euro zal Randstad eerst een succesvolle aanval moeten doen op de weerstand van 48 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15100 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht