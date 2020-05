Weerstanden Aegon: 2,50 en 3,40 euro

De koers van Aegon is met 5,3% gestegen na de publicatie van het kwartaalbericht.

Het bereiken van het doel van een rendement op eigen vermogen van 10% zal nog enige tijd op zich laten wachten. Volgens financieel directeur Matt Rider is het onwaarschijnlijk dat het beoogde doel wordt gehaald. Over het eerste kwartaal bedroeg het 7%. Het nettoresultaat staat naar 1,3 miljard euro, maar daarvan zal op initiatief van DNB niets in de vorm van dividend worden uitgekeerd.

Charttechnisch is het aandeel interessant voor de lange termijn op een koers van 2,31 euro. De bovengrens van de bandbreedte en de weerstand vallen samen bij een koers van 2,50 euro. Na een doorbraak kan deze doorstoten naar 3,40 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

