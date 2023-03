Weerstanden AEX korte termijn

De Amsterdamse beurs is hoger. Het wegebben van de vrees voor een bankencrisis maakt beleggers kooplustig.

De financiële sector lag er, dus, goed bij: ING +2,0%, ABN Amro +1,6% en Aegon +1,2%. Prosus is de belangrijkste stijger met een winst van 3,5%. Dat heeft te maken met de terugkeer van Jack Ma naar China. Het afgelopen jaar was hij in het buitenland. Kennelijk kan de digitale ontwikkeling in China de inzichten van Ma goed gebruiken. Dat is ook te merken aan de berichten die Alibaba verstuurd. Verpakt in een leuk verhaal maakt men duidelijk dat meer juwelen worden gekocht en meer vliegtickets worden besteld. Het zijn leuke weliswaar commerciële berichten, maar ik zie Bol.com dat niet doen.

Amerikaanse futures staan wat hoger. Van sterke stijgingen is geen sprake. Azië verdeeld. Nikkei +0,2%, Shanghai -0,2%, Sensex onveranderd en Hong Kong +1,0%. Brent onveranderd op 78,12 dollar. Euro/dollar 1,0828.

Voor de AEX liggen voor de korte termijn weerstand op 752 en 771.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18342 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht