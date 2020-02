Weerstanden ArcelorMittal

ArcelorMittal schoot gisteren met 11,04% omhoog naar 15,91 euro na de publicatie van het meevallende kwartaalbericht.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 11 maart 2016, toen de stijging 11,24% bedroeg. Het aandeel is hiermee voor de vierde dag achter elkaar gestegen. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 282 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met drie keer de gemiddelde omzet per dag. Technisch ziet het er ook goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, maar heeft marginaal de weerstand rond 15,80 euro verbroken.”

Op basis van de daling in de periode 2018/2019 liggen belangrijke weerstanden op 17,90 euro en 24,00 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14508 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht