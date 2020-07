Weerstanden voor Unilever

Beleggers hebben enthousiast gereageerd op het kwartaalbericht van Unilever. De koers is +8,7% op 50,94 euro.

De omzet daalde de eerste zes maanden met 0,1%, wat de som is van een daling van de afzet met 0,3% en een stijging van de prijzen met 0,2%. De kwaliteit van het resultaat is verbeterd. De winst per aandeel steeg met 6,4% tot 1,35 euro. Zonder valutaverliezen zou de groei 3,7% hoger zijn geweest.

Voor het aandeel wordt bijna 21 keer de winst betaald. Onder normale, coronavrije, omstandigheden is deze waardering probleemloos te rechtvaardigen bij een winstgroei van 21%, tenzij de onderliggende kwaliteit van de onderneming voor enige compensatie kan zorgen. De koersstijging van 8,7% valt te rechtvaardige op basis van de ontwikkeling van de winst en de kwaliteit van de onderneming, maar niet op basis van de omzet.

Voor het aandeel ligt een belangrijke weerstand op 52 euro. Na een doorbraak kan de koers naar de volgende weerstand van 57 euro.

