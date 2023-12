(Weg)Kijken

Economen en analisten lopen op met een grote boog om het migratievraagstuk in Europa heen. Het is alsof het probleem niet bestaat en een tekort een arbeidskrachten statistisch kunt invullen met migranten.

Ik wens Europa veel succes. Wat ik in China heb geleerd is dat een socialistisch land gelijk staat aan het opengooien van de deuren naar de schatkist van een land. Hier krijg je alleen een visum voor gezinshereniging of voor werk. Op een sociaal vangnet hoef je niet te rekenen. Het Chinese pensioen is gebaseerd op het aantal jaren dat je er werkt en hebt bijgedragen aan de overheid.

Sociaal is het land wel. Laatst moest een vrouw in Wuxi een transplantatie ondergaan om te kunnen blijven leven. Haar verzekering en financiële middelen waren onvoldoende voor de medische ingreep. De artsen kropen achter de computer en deden een oproep, waarna voldoende geld ter beschikking kwam voor de ingreep.

Ik zeg niet dat Nederland moet worden ingericht als China, maar minder kunnen eisen en claimen lijkt me een gezonde zaak. Arbeidsmigranten moeten hun zaakje zelf goed op orde hebben als huisvesting, verzekering en inkomen. Pas daarna gaat het poortje bij de douane open. Bij overlast of crimineel gedrag moet je het land verlaten.

Er is niets op tegen om je af te vragen wat het economisch nut is van een arbeidsmigrant. Als dat is verdwenen behoren ze niet in aanmerking te komen voor een nieuw visum. Voor een sociale uitkering komen ze niet in aanmerking. Dan kunnen economen blijven doen wat ze doen: wegkijken voor migrate.

Een strak en transparant migratiebeleid voorkomt dat asielzoekers en anderen hun paspoort bij aankomst in Nederland weggooien in de veronderstelling dat ze dan wel opgevangen moeten worden. Draai het eens om: wie zich niet kan legitimeren kan nergens aanspraak op maken.

Ik zeg niet dat China zaligmakend is. Ik ben en blijf een Nederlander. Maar we kunnen wel een hoop van andere landen leren. Nederland is geen uitvindend land op een enkele innovatie na. We kunnen zaken heel goed doorontwikkelen. De eerste molen werd ontwikkeld in Iran. De Chinezen hebben hem doorontwikkeld. En vervolgens is die naar Spanje en Nederland gekomen. Sluizen zijn een ander voorbeeld. Ook ooit bedacht in China. Wij slaan ons op de borst, maar we zijn juist goed in het verfijnen van producten. Dat is geen schande; dat is onze kracht.

Kijk eens wat meer over de grenzen. Realiseer je dat bij het vinden van het ei van Columbus, Columbus geen Nederlander was, maar een geboren Italiaan. Hij heeft Amerika ontdekt, nog steeds de bakermat van aandelen, grondstoffen-, rente-, valuta- en ETF-markten.

Deze Eddytorial is eind december gepubliceerd in de eAsset: Eddytorial – Weg Kijken – eAsset, december | kansen en visies (theasset.nl)

