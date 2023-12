Weinig inspirerende outlook 2024

De grote onzekerheden voor 2024 komen met name uit macro-economische hoek. Dat zegt Melda Mergen, Global Head of Equities bij Columbia Threadneedle Investments, in haar vooruitblik op de aandelenmarkt.

Inflatie en recessie blijven een dreigende factor, en ook het grote aantal verkiezingen en mogelijke geopolitieke escalaties brengen volgend jaar risico’s mee, zet Mergen. “Het wordt een onrustig jaar, maar wel een jaar waarin aandelen strategisch kunnen worden ingezet.

Het grootste risico is dat beleggers de invloed van de economische vertraging onderschatten, waarschuwt Mergen. “Het is onwaarschijnlijk dat met de huidige economische activiteit de inflatie kan worden teruggebracht naar de 2%-doelstelling van de Federal Reserve zonder een (mogelijke ernstige) recessie.”

Volgens Mergen is strategisch portefeuillemanagementmet een focus op aandelen, de sleutel tot succes in 2024. “Beleggers die zich richten op bedrijven met sterke fundamenten hebben daar profijt van als de markten dalen.”

Kansen in small caps en opkomende markten

Met een economische groeivertraging in het verschiet, bieden opkomende markten en small caps veel kansen, constateert Mergen. “Small caps zijn momenteel zeer goedkoop, omdat ze in een recessie vaak als eerste worden getroffen, maar er liggen veel kansen in de groei en waarde van deze kleinere bedrijven.”

En op basis van de koerswinstverhouding zijn de waarderingen in Europa aantrekkelijker dan in de VS. “Maar ze zijn wel gevoeliger voor macrofactoren en koersveranderingen, dus zorgvuldig selecteren blijft cruciaal”, merkt Mergen op.

Dividend versus cash

Het rendement op cash en geldmarkten staat op het hoogste niveau in vijftien jaar en beleggers zijn massaal ingestapt, signaleert Mergen. “Cash levert nu inderdaad aantrekkelijke rendementen, maar dat neemt ongetwijfeld af als centrale banken de rente verlagen. In tijden van structureel hogere inflatie is kapitaalgroei en inkomen cruciaal voor beleggers. Om die reden zijn dividendaandelen een goed alternatief. Hierbij blijft het wel belangrijk om bedrijven te kiezen die het dividend laten stijgen met de groei van de balans en die ook in tijden van volatiliteit dividend kunnen blijven uitkeren.”

Geschreven door: Eddy Schekman

