Welk online platform krijgt het hoogste cijfer voor wat?

De deelnemers aan het Groot Beleggersonderzoek van Cash magazine en de daarbij horende website cashcow.nl hebben zich uitgesproken over wat zij het beste transactieplatform vinden.

Het onderzoek is opgesplitst in de vier hoofdpunten kosten, gebruikersgemak, handelsmogelijkheden en service, omdat het verschil in brokers even groot is als het verschil in beleggers.

Handelsmogelijkheden: ING

Voor Handelsmogelijkheden krijgt ING een waarderingscijfers van 8,2.

Bob Homan, hoofd van het Investment Office: “We zijn verheugd dat beleggers ons handelsplatform op handelsmogelijkheden weer zo hoog waarderen, want tevreden klanten: daar doen we het natuurlijk voor. Het ING-handelsplatform is een veilige, gebruiksvriendelijke omgeving waar we onze beleggers graag helpen met het opbouwen van hun vermogen. Zo is het periodiek inleggen eenvoudig in te stellen, zijn er geen transactiekosten voor het aankopen en verkopen van beleggingsfondsen en trackers, wordt het behaalde rendement goed inzichtelijk gemaakt en zijn er dagelijks nieuwe analyses en opinies beschikbaar. Daarnaast hebben onze klanten via de ING Mobiel Beleggen App ook altijd en overal toegang tot ons platform.”

Kosten: DeGiro

Voor Kosten krijgt DeGiro een waarderingscijfers van 8,5.

Esmond Berkhout, CEO DEGIRO: “Fijn om te zien dat onze lage kosten gewaardeerd worden. Het bieden van lage tarieven en het creëren van een gelijk speelveld voor alle beleggers is altijd één van onze prioriteiten geweest. Lage kosten kunnen het ook makkelijker maken om gespreid te beleggen. Op die manier worden de risico’s zo veel mogelijk ingeperkt, en kunnen we een waardevolle langetermijnrelatie opbouwen. Zo profiteren de klant en wij allebei, en blijft beleggen voor iedereen leuk. Lage kosten betekenen ook een lage drempel. Zo worden beginnende beleggers, die willen starten met kleinere bedragen, niet meteen geconfronteerd met hoge transactiekosten. DEGIRO is veel meer dan beleggen tegen lage tarieven. Zo zijn we ook continu bezig met het uitbreiden van de handelsmogelijkheden wereldwijd, het verbeteren van ons beleggingsplatform en het toevoegen van educatieve en informatieve content. Het is deze unieke combinatie waarmee we toegevoegde waarde willen creëren.”

Gebruikersgemak: BinckBank

Voor Gebruiksgemak krijgt BinckBank een waarderingscijfers van 8,3.

Ronald Veerman, Content & Communications BinckBank: “Wij zijn blij met het mooie rapportcijfer. Sinds onze oprichting in 2000 streven we ernaar beleggen toegankelijk te maken voor alle Nederlanders. Niet alleen met scherpe en eerlijke tarieven, maar zeker ook via een overzichtelijk, veilig en gebruiksvriendelijk platform waarop – via website en app – vrijuit kan worden gehandeld. De afgelopen maanden was door de coronacrisis en spanningen op de beurs sprake van grote handelsvolumes en een toestroom van veel nieuwe klanten. Wat het nog belangrijker maakte dat onze beleggende klanten overal en altijd zonder problemen kunnen inloggen en onbelemmerd toegang hebben tot de beurs om hun orders te kunnen plaatsen. Uiteraard zullen we ook in de toekomst blijven investeren in het verder verbeteren van gebruiksgemak en handelsmogelijkheden.”

Service: ABN Amro

Voor Service krijgt ABN AMRO een waarderingscijfers van 8,0.

Jan Willem Hofland, Hoofd ABN Amro Investment Centre NL: “De online beleggingsomgeving van ABN Amro speelt een steeds belangrijkere rol in de bediening van onze beleggingsklanten en hun verschillende beleggingsbehoeften. Steeds vaker betrekken wij de klant vanaf de eerste schetsen tot het moment van live gaan. Of het nu gaat om de gemaksbelegger of juist de actieve belegger, voor alle beleggers bieden wij een passende oplossing. Met Begeleid Beleggen en Zelf Beleggen Basis bieden we zowel via Internet als ook mobiel een overzichtelijke en klantvriendelijke beleggingsomgeving. Een aantrekkelijk tarief en overzichtelijk aanbod maken deze beleggingsvormen compleet. Voor de meer actieve belegger hebben wij onlangs een nieuwe versie van ons handelsplatform Mijn Dealingroom geïntroduceerd. Dit platform ondersteunt de belegger bij het actief volgen van het actuele nieuws en de koersen. Natuurlijk kan er ook direct gehandeld worden tegen scherpe tarieven en beschikt de klant over verschillende (analyse)tools die ondersteuning bieden bij het snel inspelen op kansen in de markt.”

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in de Cashcow Tabloid. Lees hem hier helemaal.

