Welk percentage cash moet je aanhouden in je portefeuille

Sinds de stijging van de rente na de pandemie hebben financieel adviseurs opnieuw meer aandacht voor de hoeveelheid cash in de portefeuilles van hun klanten. Hoeveel contant geld is genoeg en welk cash-instrument is het geschiktst? Cees Bezuijen, Senior Sales Executive Benelux and Nordics bij vermogensbeheerder Vanguard, geeft enkele tips waarmee financieel adviseurs extra waarde voor hun klanten kunnen creëren.

“Dankzij de liquiditeit is cash een praktisch instrument om kortetermijnbehoeften te financieren, zoals noodgevallen of aanbetalingen op een auto of huis. Wat geld aanhouden kan ook nuttig zijn om extra te beleggen als een kans zich voordoet.”

De afgelopen 15 jaar is de hoeveelheid cash vergeleken met het totaal belegd vermogen stabiel rond de 20 procent gebleven, zegt Bezuijen. “Elke situatie is anders, maar vaak houden beleggers veel cash aan, bijvoorbeeld wanneer hun kortetermijndoelen al goed gefinancierd zijn. Een andere reden om veel cash aan te houden kan een lage risicotolerantie zijn.”

“Ook belangrijk is dat cash en zijn equivalenten niet altijd dezelfde eigenschappen hebben. Beleggers hebben nu meer keuzes dan ooit, elk met hun eigen voor- en nadelen. Zeer liquide beleggingen, zoals ETF’s in kortlopende obligaties of schatkistpapier bijvoorbeeld, kunnen meer rendement opleveren dan een bankrekening, zonder dat het risico sterk toeneemt. Ze bieden doorgaans ook de benodigde liquiditeit om te kopen of verkopen als dat nodig is.”

Past het gekozen cash-instrument bij de behoefte?

Een goed financieel adviseur begint met een evaluatie van de cash-allocatie van een klant en hoe deze voldoet aan zijn bestedingsdoelen.

Bezuijen legt uit: “Tegenover de basiskosten voor het levensonderhoud staan zeer liquide beleggingen zoals cash, geldmarktfondsen en ETF’s die in ultrakorte obligaties beleggen. Beleggingen die beschermen tegen inflatie kunnen er specifiek voor zorgen dat ook de toekomstige kosten van levensonderhoud gefinancierd worden.”

“Aan de andere kant kunnen beleggers ook meer discretionaire bestedingsbehoeften hebben, zoals vakanties of donaties aan goede doelen. Bij deze doelen passen relatief risicovollere beleggingen, zoals aandelen, private equity of onroerend goed.”

Volgens Bezuijen zijn sommige beleggers meer risicomijdend of hebben ze een kortere tijdshorizon. “Zij kunnen er baat bij hebben om hun cash deels te vervangen door obligaties om toch nog een hoger rendement te behalen.”

“Klanten met een lagere risicotolerantie, een nog kortere tijdshorizon of een al goed gefinancierde portefeuille in verhouding tot hun doelen, kunnen het passender vinden om een hogere cash-allocatie in hun portefeuille te houden.”

Alternatieven voor cash

“ETF’s belegd in ultrakortlopende obligaties worden steeds belangrijker als alternatief voor cash. Ze delen veel van de voordelen die beleggers zoeken in cash, zoals relatief aantrekkelijke rendementen en een relatief lage volatiliteit.”

“Tegelijk bieden ultrakorte obligatie-ETF’s de nodige liquiditeit. Ze maken het onder meer mogelijk om de portefeuille snel opnieuw in evenwicht te brengen. Bovendien integreren ze ook naadloos in de rest van de portefeuille”, aldus Bezuijen.

“Ultrakorte obligatie-ETF’s zijn uiteraard niet hetzelfde als cash. Ze kunnen gepaard gaan met enige prijsvolatiliteit. Toch bieden sommige, staatsobligatie-gerelateerde ETF’s een stabiel resultaat, wat helpt om deze prijsvolatiliteit te minimaliseren.”

