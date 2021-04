Welke aandelen tipte John Beijer tijdens zijn masterclass

Beleggers moeten enigszins de bakens verzetten. Dat blijkt uit de masterclass die John Beijer, manager bij BeursPro, heeft gegeven tijdens de BeleggersFair Kennis Update.

John Beijer neemt zijn beleggingsbeslissingen op basis van logaritmen en vertaalt dat in deze masterclass naar de koersversnellers van Société Génerale. Zijn ideeën zijn gebaseerd op een herstart van de economie en daarbij horende economische groei van 6% in de VS en 3-4% in Europa.

Ondanks de opwaartse kracht onder de rente kan de AEX stijgen. “De laatste tijd is het wat te snel gegaan, net zoals de index te ver is doorgeschoten in de correctie bij het uitbreken van de coronapandemie. De AEX staat op een nieuw record, waarmee de high van 20 jaar geleden is doorbroken. Ik voorzie eerst een dipje en dan een stijging van de AEX richting de 750 in de zomer.”

De koop- en verkoopadviezen van John Beijer zijn allemaal gerelateerd aan het ontlocken van de economie.

Tip 1: Air France-KLM. De onderneming heeft 11 miljard aan staatssteun heft ontvangen ofwel 100 euro per passagier, het hoogste steun. Koers kan van 5,30 euro naar 7,50 euro.

Tip 2: De koers van Aegon kan stijgen van 4,05 naar 7,20 euro. De verzekeraar zal profiteren van de ontwikkeling van de inflatie en de rente.

Tip 3: Flow Traders kan stijgen van 37,32 euro naar 48 euro. De volatiliteit komt terug in de markt. Daarbij speelt een belangrijke rol de ontwikkeling van de kwartaalcijfers. De verwachtingen waren hoog gespannen.

Tip 4: Heineken kan van 91,20 euro naar 103,80 euro. Het herstel als gevolg van de lockdown zal lang duren.

Tip 5: RD Shell kan stijgen naar 22,50 euro van 16,50 euro. Lagere olieprijs is positief. Het is positief dat de onderneming investeert in nieuwe energie.

Tip 6: Volkswagen kan oplopen van 235 euro naar 325 euro. Tesla was een hype. VW is bezig met een inhaalslag. De onderneming bouwt zes fabrieken voor de productie van batterijen voor elektrische auto’s. Het vertrouwen is terug na de dieselgate.

Tip 7: Adyen en Just Eat Takeaway. De koersen van beide aandelen kunnen onder druk komen te staan door winstnemingen als gevolg van het opengaan van de economie.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

