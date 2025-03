Welke aandelen zijn kansrijk binnen AEX?

Wat denken de analisten van de aandelen in de AEX? De techaandelen zijn kansrijk, maar het is niet de groep aandelen die een ‘strong buy’ als waardering krijgt. Dat is opvallend, want het zijn niet de aandelen met de grootste potentie.

Misschien moet de analisten hun koersdoel aanpassen. Een potentiële winst van 62,9% voor ASMI en 47,9% voor Besi over een jaar komt nier erg geloofwaardig over. Enige bezinning over Adyen kan evenmin kwaad. Een k/w van 52,1 is te hoog gezien de vrees voor een recessie en daarbij horende lagere bestedingen.

