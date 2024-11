John Hardy: ‘Welke bedrijven en sectoren profiteren van zege Trump’

Donald Trump heeft met een klinkend resultaat de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg een veel sterker resultaat dan verwacht. Welke sectoren en bedrijven profiteren van deze zege en welke niet? John Hardy, macrostrateeg bij Saxo, zocht het uit.

De overwinning van Trump staat vast, maar de uitslag van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden laat mogelijk nog even op zich wachten. Voor deze verkiezingen hadden de Republikeinen een zeer krappe meerderheid van 11 van de 435 zetels, dus als de Democraten vijf zetels kunnen winnen, kunnen ze Trumps agenda blokkeren op het gebied van deregulering, belastingen en uitgaven.

De uitkomst van de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden is cruciaal voor de vraag of we een Trump-patstelling of een Trump 2.0-scenario krijgen. Als het tot het laatste moment spannend blijft met een paar zetels in het traag tellende Californië als verschil, kunnen we dagenlang in de problemen zitten. Een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zou extreem klein kunnen zijn, wat de Republikeinse meerderheid kwetsbaar maakt en het vermogen om dingen gedaan te krijgen.

De markten reageerden positief en hadden de afgelopen weken de Trump Trade opgezet, aangezien de presidentsrace sterk in zijn voordeel leek te worden beslist, althans volgens de weddenschappen. De veronderstelling is dat Trump nieuwe tarieven zal invoeren voor landen die naar de VS exporteren, met name China, Ook zal hij belastingverlagingen en deregulering invoeren als de Republikeinen de controle over het Congres behouden.

Aandelen in de lift

De Amerikaanse aandelenmarkten stegen ’s nachts toen Trumps overweldigende kracht over de hele linie duidelijk werd. De beweging in de small-cap Russell 2000-index (bijna 6% op het moment van schrijven) was meer dan twee keer zo groot als de stijging in een largecap index als de S&P 500. Europa was op een gegeven moment ’s nachts lager, maar herstelde woensdagochtend weer. Smallcaps kunnen in het Trump 2.0-scenario profiteren van nieuwe belastingverlagingen voor bedrijven.

De Tesla-aandelen die in Duitsland genoteerd staan, stegen met meer dan 14%, omdat Musks grote bijdragen aan Trumps campagne kunnen betekenen dat hij invloed heeft gekocht op het vormgeven van toekomstige regelgeving voor autonome voertuigen die op Amerikaanse straten rijden. Er zijn echter enkele risico’s voor Tesla, omdat Trump geen fan is van EV-subsidies. Sommige defensiebedrijven in Europa reageerden woensdag positief, waarschijnlijk vanwege de angst voor minder steun van Trump voor de NAVO-bondgenoten.

De Duitse aandelen van Ford stegen ook, vermoedelijk omdat het land kan uitkijken naar betere concurrentievoorwaarden in de VS, waar het grootste deel van de omzet wordt gegenereerd. Amerikaanse financiële bedrijven en grote banken kunnen een boost krijgen door de hoop op uiteindelijke dereguleringsstappen van Trump. Bouwbedrijven in infrastructuur en energie zijn ook interessant om in de gaten te houden – de grootste namen daar zijn Fluor en Mueller Industries.

Negatieve gevolgen

Amerikaanse retailers gaan door hogere tarieven mogelijk de prijzen van consumptiegoederen verhogen. De meeste daarvan worden geïmporteerd. Maar er zijn de laatste tijd geen tekenen van angst in deze sector geweest toen Trumps winkansen verbeterden. Europese exporteurs zoals Duitse autobedrijven noteerden zwakker uit angst dat Trump-tarieven de inkomsten in de toekomst zouden raken. Alternatieve energiebedrijven zoals de Deense windenergiegigant Vestas en energiebedrijf Orsted werden ook gestraft bij de Europese opening.

De Amerikaanse dollar steeg over de hele linie. Het was interessant om op te merken dat de dollar meer steeg ten opzichte van de euro dan ten opzichte van de Japanse yen. Velen vreesden dat de laatste gevoeliger zou zijn voor de Amerikaanse verkiezingen, aangezien de yen traditioneel gevoeliger is voor bewegingen in de Amerikaanse staatsobligatierentes. Japan heeft namelijk een veel grotere handelsrelatie met de VS dan Europa.

