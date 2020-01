Welke bedrijven publiceren kwartaalcijfers

De komende weken zullen in het teken staan van de kwartaalcijfers.

In de VS gaat het om onder meer Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Intel, Netflix, IBM en nog enkele financiële instellingen. In Nederland zal alle belangstelling uitgaan naar ASML. Op 270,90 euro heeft het aandeel charttechnisch weinig opwaartse potentie.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

