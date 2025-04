Welke boodschap hebben Shanghai en de Nasdaq voor de AEX

Het heeft er alle schijn van dat de aandelenmarkten zich corrigeren van de opgaande beweging die in 2022 begon en pieken liet zien in 2024 en 2025. Het lijkt niet te gaan om een heftige tussentijde correctie.

AEX

De AEX is aan de opgaande beweging begonnen op 630 vanuit een dubbele bodem. Daarna ging de AEX naar 960 met een stijging van 52%. In de weekgrafiek is duidelijk te zien dat de huidige correctie snel en hard is gegaan. Indicatoren tonen nog geen teken van herstel. Maar de index moet zich wel corrigeren van de daling tot beneden de ondergrens van de bandbreedte.

S&P

De S&P is na de stijging van 71% naar bijna 6.100 met 17% gedaald naar het huidige niveau. De trendlijn in de weekgrafiek is nog maar net begonnen aan de daling. Dat voorspelt niet veel goeds. De eerste steun ligt iets boven de 4.500. Daarna ligt een steun op 3.650.

DAX

De Duitse DAX is in 2022 begonnen aan een stijging van 92% naar 23.000. Deze werd gevoed door de hogere overheidsbestedingen in onder meer defensie. In de weekgrafiek staat de DAX nu op 19.771. Dat is slechts iets boven de steun van 19.400. Er is niet veel voor nodig om deze in negatieve zin te doorbreken. Daarna ligt een steun op 15.700. Van uitstel lijkt dus geen afstel te komen.

Shanghai

Shanghai worstelt nog steeds. De index is tijdens de in 2022 begonnen opgaande beweging niet boven de oude piek van 3.700 gekomen. Het moet worden toegeschreven aan gebrek aan economische groei in de ogen van de beleggers. Wellicht is Shanghai een voorbeeld voor wat de rest van de wereld staat te wachten door de onbezonnen maatregel van Trump met zijn invoerheffingen.

Nasdaq 100

De Nasdaq 100 is de eerste grafiek waarvoor de automatisch gegenereerde predictive ranges naar beneden zijn aangepast door de correctie. Deze geeft aan dat de index verder kan dalen van 18.174 naar 15.000-16.600. Trends zijn nog duidelijk negatief na de in 2022 ingezette hausse met een stijging van 109% naar 22.205.

