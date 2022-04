Welke fiscale voordelen heeft leasen?

Leasen heeft verschillende fiscale voordelen. We zetten de belangrijkste voor je onder elkaar.

1. Afschrijving

Het eerste fiscale voordeel dat leasen heeft is dat je jaarlijks mag afschrijven. Afschrijving staat voor de waardevermindering van het materieel dat je hebt aangeschaft.

Wanneer je kiest voor een financial lease ben je automatisch de economische eigenaar van het materieel. Hierdoor staat de aanschafprijs op de balans van je onderneming. Aangezien het materieel elk jaar minder waard wordt, mag je deze kosten gedurende de looptijd van het leasecontract jaarlijks afschrijven. Dit mag je aftrekken van de gemaakte winst, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Kies je voor operational lease dan ben je geen eigenaar van bijvoorbeeld de graafmachine. Hierdoor kun je dus ook niet afschrijven op de waarde van het materieel.

2. Investeringsaftrek

Een mogelijk extra fiscaal voordeel kunnen de subsidies in de vorm van investeringsaftrek zijn. Investeringsaftrek is een extra aftrekpost waarmee de belastbare winst van je onderneming lager wordt.

Wanneer je kiest voor een financial lease ben je automatisch de economische eigenaar van het materieel. Hierdoor staat de aanschafprijs op de balans van je onderneming en kun je gebruik maken van investeringsaftrek.

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek:

KIA: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

EIA: energie-investeringsaftrek

MIA: milieu-investeringsaftrek

Kies je voor operational lease dan ben je geen eigenaar van het bedrijfsmiddel. Hierdoor kun je dus ook geen gebruik maken van investeringsaftrek.

3. Rente aftrek

Het derde fiscale voordeel van leasen is de mogelijkheid voor rente aftrek. Een lease is een zakelijke vorm van lenen, waardoor je de rente die je betaalt mag aftrekken van de winst die je onderneming maakt.

Omdat het materieel op je balans staat kun je de gemaakte kosten aan rente van de winst aftrekken. Hierdoor gaat de vennootschapsbelasting omlaag omdat je winst lager wordt.

De maandelijkse rente als onderdeel van de leasetermijnen zijn leasekosten, en mag daarom worden afgetrokken van de winst. Zo hoef je minder belasting te betalen.

4. Btw terugvorderen

Het vierde fiscale voordeel van leasen is de mogelijkheid voor het terugvorderen van de btw.

Kies je voor financial lease dan activeer je het materieel voor de aanschafwaarde op de balans van je onderneming door de factuur op te nemen in de boekhouding. Je betaalt 21% btw over het materieel dat je bij ons leaset omdat dit wordt gezien als een goederenlevering. Je kunt vervolgens direct het bedrag aan btw terugvorderen. Dit bedrag ontvang je terug op je rekening via de belastingaangifte.

Bij operational lease wordt de lease gezien als een dienst, omdat je deze als het ware huurt van de leasemaatschappij. De btw wordt dan berekend over de leasetermijnen. Je kunt de btw over deze maandelijkse leasebedragen ook terugvorderen.

